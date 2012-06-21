За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, перевищення тривалості робочого дня стає причиною смерті сотень тисяч людей щороку. Перше глобальне дослідження засвідчило, що 2016 року 745 тисяч людей померли від інсульту й серцевих захворювань через те, що перевантажували себе роботою.

Дослідження довело, що найбільше жертв понаднормового робочого дня припадає на жителів Південно-Східної Азії та західної частини Тихоокеанського регіону. У ВООЗ висловили припущення, що ця тенденція може погіршитися через пандемію коронавірусу у світі. Тривалість робочого тижня, що перевищує 55 годин, може збільшити ризик виникнення інсульту на 35% та на 17% — ризик смерті від серцевих захворювань порівняно з тижневою зайнятістю 35—40 годин.

Дослідження, проведене ВООЗ спільно з Міжнародною організацією праці, підтвердило, що майже три чверті тих, хто помер внаслідок робочої перевантаженості, були чоловіками середнього та старшого віку. Хоч дослідження не охоплювало періоду пандемії, представники ВООЗ заявили, що поширення практики дистанційної роботи та економічний спад могли збільшити ризики, пов’язані з перевищенням робочого часу.

«Маємо дані, які свідчать, що у країнах, які оголошують загальнонаціональний локдаун, кількість робочих годин збільшується приблизно на 10%», — розповів технічний директор ВООЗ Френк Пега. У дослідженні йдеться, що понаднормовий робочий день спричиняє третину всіх захворювань, пов’язаних з роботою.

ВООЗ пропонує роботодавцям враховувати це, оцінюючи ризики для здоров’я працівників. Скорочення робочих годин може виявитися вигідним і самим роботодавцям, оскільки доведено, що це хороший спосіб підвищити продуктивність праці. «Не збільшувати кількість робочих годин в умовах економічної кризи — це мудре рішення», — вважає Френк Пега.