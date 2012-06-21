Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

У країні повністю зняли нічну комендантську година та комендантську годину вихідного дня. Поновлюється робота кінотеатрів, музика у закладах, в тому числі живе виконання, може проводитися до 24:00, однак робота кальянних залишається під забороною до наступного розпорядження.

Знято всі обмеження на користування міжміським і міським громадським транспортом, включаючи ліміт на кількість пасажирів і вікові групи (до 18 і 65+), а також на відвідання громадських місць, куди входять парки, сади, кемпінги, місця для пікніка чи відпочинку. У місцях громадського харчування зняті обмеження на кількість відвідувачів.

У готелях, хостелах і пансіонах дозволено проведення будь-яких видів розваг і заходів з урахуванням правил МОЗ. Дозволяється проводити концертів, фестивалі та дитячі табори за умови наявності на 1 людину мінімум 4 квадратних метрів простору на відкритих майданчиках і 6 квадратних метрів в закритих приміщеннях.

Також державні установи та організації переходять на нормальний робочий режим.