Туреччина вже кілька років веде активну розробку новітніх ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). На тлі цього навіть не дивно, що місцеві інженери розробили дрон-камікадзе Simsek.

Представники Turkish Aerospace, яка розробила пристрій, розповіли про його роль під час бойових операціях. Так, дрон призначений для тарану з подальшим вибухом боєголовки.

Запуск Simsek проводиться з іншого, більшого БПЛА. Завдяки цьому пристрій можна вважати представником нового покоління дронів – того самого, доставкою яких займаються інші безпілотні машини.

Вперше про новий турецький дрон-камікадзе стало відомо ще в квітні. Тоді глава Turkish Aerospace Темель Котіль дав інтерв'ю CNN Turk. У ньому він розповів, що пристрій здатний переносити до 5 кілограм вибухівки, а також вміє доставляти їх на відстань від 100 до 200 км після запуску з іншого БПЛА.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»