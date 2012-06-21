Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Турецькі військові інструктори готові приступити до підготовки українських військовослужбовців, Анкара може направити своїх військових для навчання ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Генштабу українських Збройних сил.

В Києві побувала делегація Сухопутних військ збройних сил Туреччини. За підсумками переговорів на спільному брифінгу військовий аташе при турецькому посольстві полковник Дженгиз Чевік підтвердив зацікавленість турецької Міноборони в залученні інструкторів для підготовки Збройних сил України. Для цього турецька делегація відвідає кілька навчальних центів української армії, де ознайомиться з програмою підготовки як рядового, так і сержантського та офіцерського складів.

Головнокомандувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив намір залучити інструкторів з Туреччини, заявивши, що у турецьких військових є «великий досвід». Крім того, за словами Сирського, українські військові також можуть поділитися своїм досвідом з турецькими колегами, так як обидві країни «беруть участь у боях».

При цьому в Києві підкреслили, що співпраця двох країн у військовій сфері міцніє з кожним днем, сторони вже домовилися про проведення спільних навчань на території України.