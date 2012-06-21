Нинішньої весни харківський зоопарк очікує не зовсім звичне поповнення. Сюди на постійне місце мешкання прибудуть тварини із Франції, Угорщини та Швейцарії. У новому будинку мавп мешкатимуть пара орангутангів із французького зоопарку — 28-річна самка і 12-річний самець, і дві самки 8 і 9 років з Будапешта й Цюріха. Подружжя орангутангів прибуде до Харкова з одного з найвідоміших у Європі за роботою з орангутангами зоопарків — Ля Буасьер-дю-Доре (Франція). У ньому самець Мажор прожив 50 років і вважався найстарішим у світі самцем цього виду. Тож для таких елітних гостей у харківському зоопарку готують справжні хороми — будинок мавп, убезпечений від сторонніх шумів та з надійною огорожею.
Щоб перевірити готовність харківського зоопарку, прибула поважна делегація фахівців із Європи. Директор зоопарку Ля Буасьер-дю-Доре Себастьян Лоран і куратор комітету Європейської асоціації зоопарків та акваріумів у Східній Європі, представник будапештського зоопарку Іштван Відаковітс відвідали харківський зоопарк і подивилися, в яких умовах мешкатимуть їхні вихованці. Вони були задоволені мавпячим будинком.
Харківський зоопарк планує отримати з німецького міста Кельн двох жирафів, а також білих ведмедів і пінгвінів. Його територію під час реконструкції розділять на географічні зони і побудують океанаріум.