Гіпотезу щодо зв'язку сейсмічної активності й швидкості обертання Землі висунули Роджер Білхем з Університету Колорадо і Реббека Бендик з Університету Монтани, повідомляє Vokrug sveta.ua.
Їхня доповідь була представлена на засіданні Американського геологічного товариства. «Існує сильна кореляція між обертанням Землі і сейсмоактивністю, що дозволяє припустити: наступного року зросте інтенсивність землетрусів», — заявив пан Білхем.
Науковці проаналізували дані про землетруси магнітудою 7 і більше балів з 1900 року. Вони виокремили п'ять періодів, коли число потужних землетрусів різко зростало — до 25—30 на рік при середньорічному показнику в 15 сильних землетрусів на рік. Періоди посилення сейсмоактивності, з'ясували вчені, починалися приблизно через п'ять років після того, як уповільнення швидкості обертання Землі досягало максимуму. З моменту останнього уповільнення обертання Землі минуло приблизно 4,5 року, тож, згідно з гіпотезою вчених, у 2018 році слід чекати зростання числа сильних землетрусів. Якщо з початку 2017 року було зафіксовано шість сильних землетрусів, то наступного року їх може бути 20 і понад.
«Коли Земля сповільнюється, її діаметр в районі екватора сменшуєтьсяя. Однак, якщо талія [Землі] зменшується, то одяг — тектонічні плити — залишається колишнього розміру і мнеться», — сказав пан Білхем. Більшість потужних землетрусів, пов'язаних з уповільненням обертання Землі, було зафіксовано в екваторіальних областях Землі, де проживають близько одного мільярда людей.