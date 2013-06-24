У 2021 році на боротьбу з COVID-19 витрачено 46,4 млрд гривень
ПАНДЕМІЯ У2021 році загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії COVID-19 становили 46,4 млрд гривень.Про це повідомляє Урядовий портал.
Ці кошти використані на:
- оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 22,4 млрд грн;
- закупівлю вакцин від COVID-19 – 11,4 млрд грн;
- забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 млрд грн;
- доплати до зарплат медичним працівникам – 0,5 млрд грн;
- інші заходи у сфері охорони здоров’я – 0,1 млрд грн;
- соціальну підтримку ‒ загалом використано 7,7 млрд грн, із них: на виплати по безробіттю та частковому безробіттю – 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних») – 2,5 млрд грн;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти ‒ 0,9 млрд грн;
- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.
«У минулому році Мінфін знаходив можливості щодо фінансування всіх заходів для протидії пандемії COVID-19. Так, минулого року було виділено кошти для належного забезпечення лікарень киснем, надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Сьогодні ми маємо достатню кількість різних видів вакцин, щоб забезпечити актуальні потреби у вакцинації, зокрема і «бустерні» дози. Адже вакцинація запобігає важкому перебігу цієї хвороби, що також зменшує навантаження на систему охорони здоров’я в цілому та дозволяє їй краще забезпечувати різні медичні потреби громадян», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.