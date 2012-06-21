День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

У День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь у відкритті меморіального об'єкта «Місце для роздумів», що є частиною майбутнього Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

На заході були присутні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та члени уряду, Праведники народів світу та їхні родичі, дипломати, релігійні лідери, культурні та громадські діячі, зокрема президент французької організації «Яхад-ін Унум», очільник Академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» отець Патрік Дебуа та архітектор, автор унікальної синагоги в Майнці та символічної синагоги в Бабиному Яру Мануель Герц.

Ця символічна синагога у вигляді книги розташована на невеликій ділянці позаду пам'ятника «Менора» біля схилу яру, який традиційно є місцем скорботи, молитви та вшанування жертв трагедії для євреїв.

У своїй промові Андрій Єрмак наголосив, що українські Праведники народів світу «подарували надію та віру в те, що людяність і доброта сильніші за війну, жорстокість, і світло завжди переможе темряву», адже ризикували своїм життям та життям своїх близьких заради порятунку навіть незнайомих людей.

«Україна посідає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу – 2659, які отримали це високе звання від центру «Яд Вашем». Це доводить, що Україна є землею толерантних, мирних і добрих людей», – наголосив керівник Офісу Президента.

За його словами, держава зробить усе, щоб Меморіал Голокосту в Бабиному Яру став одним з найважливіших музеїв і місць пам'яті у світі.

Андрій Єрмак заявив, що сьогодні в Україні – Президент і влада, для яких церква, мечеть, синагога, костел є місцем віри, надії та любові, але в жодному разі не інструментом політичної боротьби.

«В останні роки для української влади людське життя є головним пріоритетом. Саме ця цінність була головною для Праведників народів світу», – сказав він.

Андрій Єрмак переказав присутнім на церемонії слова подяки й шани від Президента України Володимира Зеленського та повідомив, що 14 травня Глава держави підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для Праведників народів світу з України.

Керівник Офісу Президента зазначив, що війна, на жаль, не зникла з нашого життя, і в Україні вона триває сім років, а в останні дні небо над містами Ізраїлю палає від вибухів. «Я хотів би побажати нам усім насамперед миру», – наголосив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав відкриття меморіального об'єкта дуже важливою історичною подією не тільки для українського та єврейського народів, а й для всього європейського культурного простору.

«Символічно й показово, що ця подія відбувається в День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни – українських Праведників народів світу. Тобто ми одночасно засвідчуємо повагу й до тих, хто допомагав рятуватися від неминучої загибелі, що стало виявом найвищого рівня людяності та милосердя», – сказав він.

«Ця знакова подія є наочним свідченням того, що в українській суспільній свідомості утверджуються високі ідеали поваги до людського життя та визнання відповідальності й пам’яті», – наголосив очільник уряду.