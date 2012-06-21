Фламандський уряд Бельгії придбав 500-річний замок ван Геерс у провінції Лімбург за один євро. Попри символічну ціну, відновлення старовинної будівлі може обійтися у мільйони євро, адже вона перебуває в аварійному стані.

Замок ван Геерс збудовано у ХІІІ сторіччі, і відтоді він змінив багатьох власників. 1859 року замок перейшов у власність родини місцевих аристократів Десмайсієрів. Родина володіла нерухомістю доти, доки 1971-го її власниками не стали брати Мішель і Рікардо Десмайсієри, які постійно сварилися. Зрештою вони перестали між собою спілкуватися і почали мешкати кожен в окремому крилі замку.

У середині 1990-х родина Десмайсієрів жила доволі заможно. Як розповів 1992 року в інтерв’ю місцевому телеканалу Мішель Десмайсієр, коли вони з братом були дітьми, у замку мешкали їхній приватний учитель, механік, який обслуговував автомобіль їхніх матері та бабусі, кухар, двоє помічників, тесля та садівник.

Проте з часом сварка між братами призвела до того, що вони не змогли утримувати великий замок і парк, площа якого становить 5 гектарів. Вони підтримували житловий стан у кімнатах на своїй половині замку. Тим часом велику бальну залу, галерею, подвір’я та парк повністю занедбали, бо ніяк не могли дійти згоди, хто і за що має платити. Як розповідають місцеві жителі, ці фінансові суперечки спричинили жарти, і величезну бальну залу замку стали називати залою блакитних відер, бо замість того, щоб ремонтувати дах, брати підставляли відра там, де зі сталі крапала вода.

2001 року Мішель Десмайсієр, який протягом багатьох років жив в Іспанії, вирішив залишитися там назавжди, де й помер 2014-го. Його брат Рікардо переїхав до сина в будинок у бельгійських Арденнах. Замок тривалий час стояв занедбаним і нікому не потрібним. Спершу його хотіли продати за 3 мільйони євро. Але оскільки охочих не знаходилося, суд Бельгії, взявши до уваги історичну цінність замку та його занедбаний стан, дав дозвіл фламандському уряду придбати нерухомість за один євро.

Міністерство спадщини Фландрії тепер має витратити близько 10 мільйонів євро на відновлення споруди, і цих коштів вистачить лише для нагальних реставраційних робіт, пише видання Brussels Times. Тому фламандський уряд шукає інвесторів, готових вкласти гроші у цей потенційно привабливий туристський об’єкт.

«Звичайно, скуповувати старі замки — не справа уряду, але цей особливий, бо це наша культурна спадщина. І якби він і надалі гнив і розвалювався, це було б для нас великою ганьбою», — заявив міністр з питань спадщини Матіас Діпедел.