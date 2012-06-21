Спеціальні підрозділи бельгійської поліції прочісують ліс поблизу кордону з Нідерландами, де, припускають, переховується озброєний військовий інструктор зі стрільби. Він зник після того, як розмістив у соціальних мережах погрози на адресу вірусолога Марка ван Ранста, який відповідає за питання пандемії у галузі громадського здоров’я Бельгії. Правоохоронці вивезли вірусолога та його родину у безпечне місце. За деякими даними, підозрюваний озброєний гранатометом і автоматами.

Поліція обшукала ліс поблизу міста Ділзен-Стоккем у провінції Лімбург на півночі Бельгії після того, як автомобіль, який нібито належав військовому, знайшли неподалік зі зброєю в багажнику. Правоохоронці описують підозрюваного як «потенційно надзвичайно жорстокого екстреміста» з ультраправими поглядами. Він нібито залишив лист, у якому заявив, що готовий «до смертельної битви з поліцією, бо більше не може жити в суспільстві, де політики й вірусологи відібрали в нас усе».

Повідомляють, що підозрюваний забрав з армійської казарми кілька видів зброї, одягнув бронежилет і пояснив це тим, що проводитиме тренування зі стрільби. Бельгійські фахівці з боротьби з тероризмом сприймають загрозу дуже серйозно.

Міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікенборн заявив в інтерв’ю фламандському телебаченню, що підозрюваний перебував у полі зору спеціального підрозділу поліції з аналізу загроз Бельгії. Протягом останніх 24 годин у правоохоронців «з’явилися докази, що інструктор дуже небезпечний». Нині щонайменше 30 військових з ультраправими поглядами перебувають під наглядом цього спецпідрозділу. Бельгійські ЗМІ ставлять логічне запитання: чому, якщо підозрюваний військовий перебував під наглядом поліції за ультраправі погляди, в нього був необмежений доступ до зброї?

Сам Марк ван Ранст заявив, що погрози не справили на нього «ані найменшого враження». Він зауважив, що люди, які виступають проти обмежувальних заходів і критикують вакцинацію, зазвичай схильні до расової ненависті й пропагують насильство.