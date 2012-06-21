Чи не кожен любитель пива знає, що найсмачніше у світі пиво — бельгійське. У Бельгії виробляють близько 900 сортів пива, деяким з них 500 років. Тут ви знайдете пиво на будь-який найвибагливіший смак. Окреме місце посідають ароматизовані сорти. Тут і смак вишні, і персика, малини, лимону, груші. Днями цей перелік збагатився новим ароматом, не менш приємним, ніж фруктовий. Один із бургер-барів міста Льєж оголосив, що 9 червня, коли ресторанам і барам Бельгії дозволять приймати відвідувачів не лише на терасах, а й усередині приміщень, він привітає своїх клієнтів новим сортом пива з ароматом бекону.

«Не у всіх наших бургерах є бекон, але коли додати до нього кілька скибочок бекону, він відразу стає дуже особливими. Ми подумали, що це правило можна цілком застосувати і до пива», — сказав журналістам генеральний директор Huggy’s Bar Томас Мемурлін. Хоч новий сорт пива ще не з’явився в продажу, але кілька добровольців, які охоче взяли участь у випробовуванні, розповіли, що це шестивідсоткове світле пиво справді має смак бекону з димком.

«Для того, щоб досягти цього смаку, ми використовуємо лише справжній бекон, такий самий, як і для наших гамбургерів. Спочатку ми боялися, що це пиво буде масним, але з’ясувалося, що це зовсім не так», — пояснив Томас Мемурлін. Він зауважив, що новий сорт пива добре поєднується з усіма стравами меню, але найкраще з фірмовим беконовим бургером.