Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У бразильському штаті Амазонас на північному заході країни виявлено три нових різновиди штаму коронавірусу «гамма». Вчені вважають, що вони можуть набути поширення найближчим часом.

«У штаті Амазонас у нас циркулює варіант P.1. Проблема полягає в тому, що він еволюціонує. Ми говоримо про виникнення трьох підвидів»", – повідомив вірусолог Феліпе Навіки з наукового об'єднання Fiocruz, повідомляє портал UOL.

Бразильські вчені вважають, що нові підвиди коронавірусу можуть виявитися більш стійким у порівнянні з вихідним штамом «гамма». Існує ймовірність того, що в найближчі місяці вони поширяться по всій території країни. При цьому поки що точно передбачити небезпеку нових різновидів вірусу вчені не можуть.

Бразилія знаходиться на третьому місці в світі за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом – понад 18,79 мільйона осіб із початку пандемії. Від наслідків COVID-19 в країні вже померли понад 525 тисячі осіб – більше жертв зареєстровано тільки в США.