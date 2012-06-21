У бразильському містечку Серрана на південному сході штату Сан-Паулу смертність від COVID-19 істотно зменшилася після того, як у межах експерименту майже всіх дорослих було масово провакциновано китайською вакциною CoronaVac. Експеримент проводив Інститут Бутантан — біомедичний дослідницький центр у Сан-Паулу, головний виробник вакцин проти багатьох інфекційних хвороб. Інститут виробляє і вакцину CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Після вакцинації у містечку, де 45 тисяч жителів, смертність внаслідок коронавірусу знизилася фактично до нуля, стверджують дослідники, повідомляє ВВС.

За словами лікарів, які контролювали вакцинацію, ті жителі Серрани, які з різних причин не отримали щеплення, все одно виявилися захищеними від хвороби внаслідок зменшення поширення коронавірусу. Після того як у Серрані було повністю щеплено 75% дорослих, смертність від COVID-19 знизилася на 95%, кількість госпіталізацій скоротилися на 86%, а кількість симптоматичних випадків коронавірусу зменшилися на 80%. Експеримент у Серрані став першим у світі, наголошують його автори. Його результати свідчать, що серйозних побічних ефектів вакцинації немає, як і летальних випадків внаслідок COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення.

Бразилія належить до країн, які дуже постраждали від пандемії. Там коронавірусна хвороба забрала життя понад 463 тисяч осіб. Проте загальний темп вакцинації у країні повільний через брак вакцини. Бразильський парламент ініціював розслідування дій президента Жаїра Больсонаро, оскільки він надто легковажно поставився до заходів боротьби з пандемією, і через повільні темпи розгортання вакцинації. З огляду на це Бразилія посідає друге місце у світі після США за кількістю смертей внаслідок коронавірусу і третє за кількістю хворих — понад 16,5 мільйона.

Директор з наукових досліджень Інституту Бутантан Рікардо Паласіос заявив, що найважливіший висновок цього експерименту такий: «Можемо контролювати пандемію без обов’язкової вакцинації всього населення». Він зазначив, що після завершення експерименту кількість хворих серед дітей і підлітків, яких не було щеплено, зменшилася. Це означає, що немає необхідності вакцинувати дітей, аби відновити роботу шкіл. За словами Рікардо Паласіоса, вакцина зарекомендувала себе як ефективна і проти нового бразильського штаму коронавірусу, який спричинив стрімке зростання захворюваності у Бразилії.

Науковці сподіваються, що підсумки експерименту посилять репутацію вакцини СoronaVac, яку використовують деякі країни. Адже цього року Бразилія, Індонезія і Туреччина оприлюднили дані своїх клінічних досліджень цієї вакцини й оцінили її ефективність у діапазоні 50—90%.

У бразильському місті Ботукату, де 148 тисяч жителів, розпочали аналогічний експеримент, але в ньому використовують вакцину Oxford/AstraZeneca.