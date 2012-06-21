У Великій Британії упродовж останньої доби повідомили про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Sky News.
Це найвища кількість нових хворих у країні з 19 лютого, коли було зафіксовано 12 027 нових інфекцій.
Упродовж останньої доби у Британії було зафіксовано 27 смертей внаслідок коронавірусу.
У понеділок повідомлялося про 10 633 нові випадки захворювання та 5 летальних випадків.
Протягом останньої доби ще 21 080 людей у Британії отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як 39 325 людей отримали другу дозу.
Загальна кількість щеплених першою дозою в країні сягнула 43 148 843, а людей, які повністю вакциновані від COVID-19 – 31 489 240.