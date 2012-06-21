У британському графстві Кент було знайдено сліди як мінімум шести різних видів динозаврів, що населяли південь Англії в кінці раннього крейдяного періоду, 110 мільйонів років тому. Відкриття зроблено на скелястому узбережжі Фолкстона, де шторм і вітер призводять до сильної ерозії берегової лінії, дозволяючи помітити чергові скам'янілості.

Сліди належать анкілозаврам, тероподам і орнітоподам різних родів. Перші приклади відбитків палеонтолог Філіп Хедланд знайшов ще в 2011 році, але думка про те, що залишили їх саме динозаври, було надто сміливим, і вченому довелося проводити додаткові пошуки і переконувати наукове співтовариство в своїй гіпотезі. В результаті дослідження було виявлено численні ізольовані сліди, а також ланцюжок слідів, що свідчить про «прогулянку» однієї тварини. Це, можливо, був Ornithopodichnus: схожі сліди, хоча і меншого розміру, в 2014 році були виявлені в Китаї, і вони відносяться до того ж кінця крейдяного періоду.

Найбільший зі слідів – 80 см в ширину і 65 см в довжину – був ідентифікований і належав ігуанодону: ці птахотазові динозаври могли досягати в довжину 10 метрів, але харчувалися рослинами.

У пізній крейдяний період ця частина Британії була неглибоким морем, але знахідки показують, що море вже відступало: формація Фолкстон була приливною, і сухопутні тварини приходили сюди в пошуках їжі.

Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the Geologists 'Association. Це перше свідчення присутності динозаврів в цій місцевості, до того ж це останні динозаври, які жили на території сучасної Великобританії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»