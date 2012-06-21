У Брюсселі в понеділок відбудеться саміт НАТО, на якому, як очікується, буде ухвалено рішення про розробку нової стратегічної концепції альянсу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зустріч глав держав і урядів тридцяти країн-членів альянсу розпочнеться у штаб-квартирі організації пополудні та триватиме, як очікується, дві з половиною години. Бельгійська влада вжила серйозних заходів безпеки. Трасу, яка проходить повз штаб-квартиру, повністю перекрито. Напередодні, в неділю ввечері, на військовому аеродромі приземлився борт президента США Джо Байдена, який раніше відвідав Велику Британію для участі в засіданні G-7.

У Брюсселі, окрім зустрічі з союзниками з Північноатлантичного альянсу, Байден наступного дня братиме участь у саміті США-ЄС, звідки попрямує в Женеву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Безпосередньо у штаб-квартирі вжито безпрецедентних заходів, спрямованих на запобігання поширенню пандемії коронавірусу. Так, кількість журналістів у пресцентрі обмежена: з близько 900 запитів на акредитацію було надано лише близько 600 дозволів, причому всі мали надати результат ПЛР-тесту. Перед посадкою в автобус, який курсує між акредитаційним центром і пресцентром, у всіх журналістів перевірили температуру й видали нові маски, які обов'язково носити весь час перебування в приміщенні. Робочі місця також розставлені з урахуванням необхідної відстані в 1,5 метра.

Напередодні саміту альянсу генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що "лідери НАТО зустрінуться у Брюсселі у вирішальний момент для Північноатлантичного союзу та нашої колективної безпеки".

"Ми живемо в епоху глобальної конкуренції. І ми маємо одночасно реагувати на безліч загроз і викликів", – сказав він під час пресконференції.

Серед основних питань порядку денного генсек назвав Росію і Китай, які "чинять опір міжнародному порядку, ґрунтованому на правилах", загрозу тероризму, кібератаки, зміну клімату.

"Ми схвалимо (рішення) розробити наступну Стратегічну концепцію НАТО, в якій підтвердимо наші цінності та відобразимо значні зміни в нашому безпековому середовищі, які сталися за останнє десятиліття", – констатував він.

Говорячи про очікування саміту стосовно України, генсек констатував, що союзники підтвердять підтримку євроатлантичним прагненням Києва, так само як і політику відкритих дверей.

"Я очікую, що лідери НАТО знову підтвердять рішення (ухвалене в Бухаресті у 2008 році щодо того, що Україна буде членом альянсу - ІФ) у рамках політики відкритих дверей НАТО, яка була великим успіхом для поширення демократії та свободи в Європі. Саміт продемонструє підтримку НАТО Україні та Грузії та їхнім євроатлантичним прагненням", – заявив тоді Столтенберг.

При цьому він наголосив, що нині фокус України та Грузії має бути зосереджений на реформах.

"Ми й надалі допомагатимемо та підтримуватимемо їх у виконанні цих реформ", – запевнив генсек НАТО.