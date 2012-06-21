Ключі від новеньких двоповерхових будинків одержали дві багатодітні родини міста. Житло за три місяці звели коштом німецького благодійного фонду «Міст у життя» у співпраці з місцевою релігійною громадою та за підтримки влади Черкащини. Родини та їхніх вихованців з новосіллям привітали представники обласної та міської влади.
Благодійний фонд «Міст у життя» споруджує будинки для багатодітних сімей у багатьох областях України і за кордоном. 26 таких домівок уже функціонують у різних куточках країни. Ще майже 20 планують завершити цього року. Як розповів голова благодійного фонду Вальдемар Шрьодер, на Черкащині до кінця року планують здати в експлуатацію ще 15. У Черкасах благодійники знайшли підтримку, розуміння і сприяння.
Нині в області, як і в Україні загалом, активно розвивається інститут прийомного батьківства. Майже 500 дітей Черкащини виховують 125 прийомних родин та 37 дитячих будинків сімейного типу. Лише в Черкасах таких 8.
Представники влади побажали, щоб у нових домівках панували мир і злагода, вручили приємні й корисні в побуті подарунки. Це не перші родини, які святкують новосілля на Черкащині. Уже два роки сім’я з Катеринопільщини мешкає у такому самому двоповерховому будинку, зведеному завдяки підтримці меценатів з Німеччини.