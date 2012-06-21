Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкаський художній музей спільно з Посольством Республіки Польща в Україні та Польським культурним центром ім. Кароля Шимановського презентував фотовиставку Малгожати і Єжи Карнасевичів, присвячену 100-річчю незалежності Польщі.
Подружжя Карнасевичів — це польські фотографи, редактори та видавці авторських альбомів, у яких фотографія поєднується з творчістю сучасних польських поетів і письменників. Для подружжя фотографів, які живуть у Кракові, головною темою фотопроектів є Польща.
Кожна фотографія (а їх в експозиції близько ста) — своєрідне оповідання з філософським підтекстом, завдяки чому й визначається їхній власний неповторний стиль. Це не стільки споглядання життя, скільки спроба знайти його найяскравіші фрагменти. У їхній творчості переважає чорно-біла фотографія та сепія, іноді з’являються кольорові світлини.
Подружжя має власне художнє бачення польських міст та намагається висвітлити унікальний історичний підтекст кожного з них. Фотографи багато працюють над створенням підписів, адже це полегшує розуміння миті як достовірного документа для сьогоднішнього і майбутнього глядача.
Митців цікавить «місто людей», оскільки саме людина створює характер мегаполісу. Автори скрізь знаходять людей, які люблять історію свого міста, культивують його традиції, запрошують видатних громадян, що мають заслуги перед містом. Мешканці, які закохані в своє місто, деколи можуть сказати більше, ніж авторитетні наукові праці. Фотографи портретують людей в зовнішньому і внутрішньому міському пейзажі: вдома та на роботі.
Кожному створеному ними альбому властиве щось унікальне. В одному можна прослідкувати, як стираються межі між фотографією та живописом, в іншому — фіксуються миттєвості життя, часто яскраві й неповторні.
Малгожата і Єжи Карнасевичі представляли свої спільні фотопроекти на сотнях польських та міжнародних фотовиставках. Слід сказати, що в Україну зі своєю експозицією «Польща і поляки на зламі століть» вони вперше завітали ще 10 років тому.