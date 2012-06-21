У Чернівецькому обласному архіві знайшли документальні підтвердження проголошення на території Буковини Української держави 30 червня 1941 року.
Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.
"Сенсаційна історична знахідка. Унікальні документи, які знайшли у Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу. Буковина 80 років тому боролася за власну державність, а синьо-жовті прапори майоріли у багатьох селах області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проголошення викликало широкий резонанс і отримало підтримку українського населення краю. Під проводом ОУН у низці населених пунктів регіону організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію, загони самооборони. З громадських споруд зняли радянські прапори та підняли національні синьо-жовті стяги.
"Маємо сенсаційну знахідку керівника Державного архіву Чернівецької області Миколи Рубанця – документи, що засвідчують – 30 червня 1941 року і у нас, у Чернівецькій області, українці устами Мирослава Кіндзірського проголосили українську державу. Ця наукова сенсація має велике значення для нашої з вами історії, це були ті цеглини, на яких трималися український державницький дух і воля в роки воєнного протиборства та віри у відродження України аж до 1991 року", – звернувся сьогодні під час засідання обласної ради до депутатів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Він також закликав голів громад, зокрема і міста Чернівців, ушанувати і увіковічити таку визначну подію Української державності у назвах вулиць.
"Із нагоди сенсаційного історичного відкриття та 30-ї річниці Незалежності України, саме цією публікацією ми приєднуємося до всеукраїнського освітньо-культурного марафону #Наша_незалежність, що має на меті забезпечити поширення історичних фактів та матеріалів, які відіграли значну роль у становленні незалежності України", - додали в ОДА.