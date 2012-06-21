Трохи більш як рік тому на карті України з’явилася нова об’єднана територіальна громада — Чупахівська в Охтирському районі на Сумщині. З-поміж багатьох соціальних, економічних та інших питань, які вирішують тут, — створення краєзнавчого музею і туристського маршруту, які б не тільки привабили туристів, а й формували у земляків почуття гордості за рідну землю.
Ініціатива належить селищному голові Олександрові Кужелю та його заступниці з питань діяльності виконавчих органів влади Ользі Андоленко. На їхнє переконання, і музей, і маршрут вдихнуть нове життя у громаду, додадуть населеному пункту особливого історичного та культурно-духовного шарму.
Чупахівку, яка раніше називалася Слобода Воздвиженська, засновано 1647 року. Село має славетну історію. І нині воно на важливому етапі, який позначений відродженням інфраструктури як центр ОТГ. Для музею вже зібрано перші експонати: старовинні рушники, одяг, предмети побуту тощо.
А новий туристський маршрут проляже від Хресто-Воздвиженського храму до краєзнавчого музею, «Гостинного двору», дитячого кафе «Чупачок». Подорожувати можна буде і пішки, і на конях, які є на місцевих сільськогосподарських підприємствах.
Вагоме значення має те, що торік у Чупахівці вперше відбулося захопливе свято карася, про яке писав «Урядовий кур’єр». Місцеві водойми багаті цією рибою, неповторні смакові якості якої високо оцінюють жителі не тільки селища, а й усієї округи.