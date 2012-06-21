Сигарети в Данії можуть подорожчати вдвічі, в середньому до 11 євро за пачку. Це трапиться, якщо уряд країни відгукнеться на заклик міжрегіональної організації охорони здоров'я Danske Regioner.
На думку Danske Regioner, якщо не вжити жорстких заходів щодо боротьби з курінням, Данія не зможе виконати план, згідно з яким до 2030 року в країні має вирости покоління повністю некурящих датчан.
C 2016 року, коли уряд Данії оголосило про свої плани допомогти появі «некурящого покоління», частка курців серед молодих данців зросла майже на 5%. Сьогодні 28,5% молодих данців у віці від 16 до 24 років курять щодня або час від часу.
Крім підвищення ціни на сигарети організація закликає, наприклад, повністю заборонити куріння в усіх навчальних закладах, включаючи університети, і проводити більше лекцій і уроків про збубні наслідки для здоров'я від куріння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»