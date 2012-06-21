Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення великого військового параду до 30-річчя незалежності України 24 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"24 серпня, в День Незалежності України, буде парад до 30-річчя нашої незалежності. Парад буде військовий, великий, і на суші, і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Україні, в Києві на Майдані", – сказав Зеленський на прес-конференції в Києві в четвер.

Крім того, додав президент, увечері 24 серпня відбудеться великий концерт українських зірок на Олімпійському стадіоні.

Глава держави розповів, що 22 серпня великим українцям буде вручено премію "Національна легенда". "Вона має, скажу відверто, аналоги в інших західних країнах, це будуть легенди, які прославляють Україну, і в Україні, і за її межами в усьому світі. Буде нагородження, буде великий концерт", – зазначив він.

Зеленський повідомив, що 23 серпня, в День прапора України, в усіх регіонах країни буде піднято великі прапори на флагштоках, спеціально споруджених до цього дня, які залишаться назавжди в центрах тих чи інших регіонів, у всіх областях України.

За словами президента, також 23 серпня відбудеться перший саміт щодо деокупації Кримського півострова – "Кримська платформа". Він зазначив, що на саміті будуть присутні представники багатьох країн.

"Будуть важливі документи підписані на цій платформі, запрошені президенти, прем'єр-міністри, глави церков інших держав, запрошені також спікери, міністри закордонних справ. Я думаю, загалом у нас будуть десь 30 країн представлені на днях святкування 30-річчя незалежної, потужної європейської країни України", – наголосив він.

Зеленський розповів, що цього дня відбудеться саміт "Перших леді та джентльменів". За його словами, це буде перший саміт, який заснований в Україні і завжди відбуватиметься в Україні.

"Також 23 серпня буде великий концерт великих українців, легенд опери та балету, які приїдуть з інших куточків не лише України, а і з інших куточків світу, де вони дуже популярні. Концерт буде в оперному театрі, лідери країни будуть присутні й дивитимуться класику, я вважаю, українську гордість", – додав він.

Зеленський повідомив, що паралельно з усіма подіями відбудуться двосторонні зустрічі з лідерами інших держав.