Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Рекордна кількість пар візьме шлюб у Рівному 14 лютого. ДРАЦС цього дня працюватиме до півночі.
Уже виявили бажання стати на рушничок щастя 35 пар. Утім, це ще не межа, – розповіла заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області з питань державної реєстрації Неля Ковальова.
Міністерство юстиції вперше організовує акцію «Кохання поза часом». Якщо пара хоче подати заяву саме 14 лютого, то може не хвилюватися, що не встигне зробити це протягом робочого дня. Адже до Дня всіх закоханих час роботи міського ДРАЦСу в Рівному продовжили до опівночі.
І навіть якщо хтось тільки планує ввечері 14 лютого освідчуватися в коханні, то, отримавши згоду другої половинки, теж може зробити їй несподіваний сюрприз – запропонувати відразу ж одружитися.
Одночасно на центральному майдані Рівного пройде «Благодійне весілля»: акція, спрямована на підтримку дворічної Віталіни Василевич, у якої виявили енцефаліт головного мозку. Тож усі охочі, незалежно від віку, зможуть відчути себе молодятами, внісши за урочисту церемонію символічних 50 гривень. Кошти акумулюють у благодійному фонді «Скарбниця надії» та спрямують на лікування дівчинки.
Справжнє кохання допоможе поставити її на ноги!