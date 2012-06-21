«Віримо в те, що можливо все! Я зможу все!» — з таким гаслом в Будинку уряду відбувся пізнавальний захід для дітей з інвалідністю. Допомогти цим дітям відчути їхню важливість й унікальність для суспільства, отримати нові можливості й спілкуватися не тільки з ровесниками, а й з урядовцями — такою була мета заходу, проведеного в Міжнародний день захисту дітей.

Хлопці й дівчата відвідали Музей історії урядів України, побували в залі засідань Кабінету Міністрів, взяли участь в онлайн-зустрічі із представниками інших областей — Буковини, Житомирщини, Івано-Франківщини, Луганщини, Полтавщини, Вінниччини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини й міста Києва.

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова привітала із Днем захисту дітей і закликала маленьких гостей уряду вірити у власні сили, ставити перед собою мету й досягати її. Вона переконана, що в житті все можливо і здійсненно: «У нас існують надзвичайні програми, де ми можемо спільно і, найголовніше, на рівні з усіма працювати, мріяти про навчання й ставити серйозні завдання».

Тетяна Баранцова нагадала, що в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю зазначено, що кожна людина — цінність: «І якщо хтось відрізняється чи зором, чи слухом, чи можливістю пересуватися, то це просто наше людське різноманіття».

Завітав до дітей і державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема: «Вітаю всіх, хто прийшов у Будинок уряду і приєднався дистанційно. Для нас велика честь бути сьогодні з вами. Ви неймовірні, ви сильні, наполегливі, ви вмієте і досягаєте більшого. Багатьом дорослим слід брати приклад, як, незважаючи на будь-які обставини, творити, створювати щось добре і позитивне. Змінювати світ на краще і змінювати на краще навколишніх».

Олександр Ярема переконаний, що ініціатива урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю «Я зможу все» — про перспективи, яких, об’єднавшись, діти й дорослі можуть досягати.

Державний секретар Кабінету Міністрів вважає, що такого спілкування потрібно більше, щоб краще розуміти потреби і проблеми молоді, дітей.

Про можливості, дружбу, взаємодопомогу говорили і юні волонтери, які були представлені українським медичним ліцеєм Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Того дня діти працювали зі справжньою телегрупою, давали інтерв’ю, спілкувалися з телеведучими й режисером громадської організації «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка ТВ». У регіонах відбулися зустрічі з дітьми, які не змогли відвідувати заплановані заходи з огляду на різні обставини. До них обласні представники урядового уповноваженого приходили додому, де спілкувалися, малювали, розпитували про мрії, щоб спробувати допомогти втілити їх у життя.