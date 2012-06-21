З початку квітня в селі Новоолександрівка Дніпропетровської області працює археологічна експедиція. Фахівці виявили близько двадцяти поховань, що відносяться до різних історичних періодів: від епохи бронзи і скіфів до середньовіччя. Найцікавішою знахідкою став курган висотою 7,5 метрів і шириною 5 метрів. Його вік становить приблизно 5 500 років. Спорудження схоже на Стоунхендж, і, мабуть, теж мало сакральне значення.

До його складу входило 11 могил, а також кам'яні брили – кромлехи. Артефактів, за винятком розбитих глечиків, вчені поки не знайшли. Схожа кераміка зустрічається серед знахідок Трипільської культури, і на підставі цього можна припустити, що народи контактували один з одним не дивлячись на те, що трипільці вели осілий спосіб життя, займаючись землеробством в лісостеповій зоні, а курган створили степові кочові скотарі.



Судячи з розмірів пагорба, він був дуже важливим місцем, і тут могли ховати вождів і шаманів.

«Він символізує дуже великий обсяг трудових затрат на його будівництво. Це означає, що людина, поховання якої пов'язане з цим кромлехом, мала досить високий статус. І тому його одноплемінники висловили всю повагу до цієї людини через витрати на спорудження похоронного комплексу», – розповідає Дмитро Тесленко, керівник експедиції.

Кам'яні плити розміщені по колу, вкопані в землю на метровий рівень і щільно підігнані один до одного. У висоту кожен камінь досягає двох метрів. Наразі розкопано майже 20 стовпів, і кожен з них має своє сакральне значення.

Фахівці продовжують вивчення знайдених об'єктів, а рештки похованих людей будуть відправлені в Німеччину для більш детального дослідження. На місці розкопок в майбутньому планується створити музей під відкритим небом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра