Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
За фактом розтрати службовими особами ДП «Лисичанський склозавод» майна в особливо великих розмірах, яке перебувало у їх віданні (а саме вагонів, полувагонів та цистерн у загальній кількості 42 одиниці), прокуратурою Луганської області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє прес-служба відомства, проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Лисичанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області. Плануються допити свідків (у тому числі з колишніх та діючих працівників підприємства), вилучатимуться необхідні документи, буде проведено ряд судових експертиз.
Кримінальне провадження матиме суспільний резонанс, якщо врахувати, що державне підприємство «Лисичанський склозавод» у 2018 році створено на базі визнаного банкрутом склозаводу «Пролетарій», який свого часу був лідером у виробництві так званого флоат-скла в Україні. І лише завдяки спільним зусиллям облдержадміністрації та регіонального відділення Фонду державного майна України у Луганській області, ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» у 2017 році було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, що надало можливість припинення договору оренди державного підприємства.