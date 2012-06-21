Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс заявив, що епідеміологічна ситуація в країні покращується, необхідність в комендантську годину вже немає. За його словами, цю обмежувальну міру скасують 21 червня.

Комендантська година діє у Франції в нічний час – з 23:00 до 6:00, пише France Inter 16 червня.

У французькій пресі при цьому повідомляється, що комендантська година знімають на 10 днів раніше, ніж очікувалося, вона мала діяти до 30 червня.

За словами Жана Кастекса, позитивний розвиток ситуації зі здоров'ям і успіх кампанії вакцинації дозволяють «скорегувати наші заходи, зберігаючи при цьому високий рівень пильності». Крім того, Кастекс зазначив, що незабаром буде скасовано вимогу про обов'язкове носіння масок на вулиці. Нові зміни в санітарні правила будуть внесені 17 червня. Таким чином, носіння маски на відкритому повітрі більше не буде обов'язковим, за винятком багатолюдних місць, черг, ринків). Носіння масок залишається обов'язковим в закритих приміщеннях, на роботі або в транспорті.

Перенесення термінів найімовірніше пов'язане зі спортивними заходами, які зараз проходять у Франції. Це зокрема, відкритий чемпіонат Франції з тенісу «Ролан Гаррос», а також футбольні матчі в рамках «Євро-2020».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»