Перенесений із травня на липень 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відкривається сьогодні, 6 липня, у Франції на Лазуровому березі.

Старт огляду дасть музичний фільм "Аннетт" французького режисера Леоса Каракса. Картина розповідає про стендап-коміка, дружина якого, оперна співачка, помирає. Герой залишається один із дворічною донькою, у якої виявляється незвичайний дар.

За головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку", змагатимуться 24 роботи, серед них "Французький вісник" Веса Андерсона, "Бенедетта" Пола Верговена, "Герой" Асгара Фархаді, новий фільм Франсуа Озона, "День прапора" Шона Пенна та інші.

У журі основного конкурсу під головуванням режисера Спайка Лі, який також очолював журі 73-го огляду, що не відбувся через пандемію, увійшли режисер Маті Діоп, співачка Мілен Фармер, актриса і режисер Меггі Джилленгол, режисер і продюсер Джессіка Гауснер, актриса і режисер Мелані Лоран, режисер і сценарист Клебер Мендонса Фільо, актор Тахар Рахім та актор Сон Канг-хо.

Цього року огляд на Лазуровому березі триватиме з 6 до 17 липня.

ДОВІДКА "УК"

Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що відбувається наприкінці травня в курортному місті Канни на базі Палацу фестивалів та конгресів на набережній Круазетт. Вперше проводився у 1946 році з 20 вересня до 5 жовтня. Сучасного масштабу фестиваль набув після 1951 року. З 1952 року відбувається щорічно в травні.

У 2020 році мав відбутися 73-й огляд, однак через пандемію коронавірусу його було перенесено з травня на липень, а пізніше організатори огляду повідомили, що в оригінальному форматі фестиваль не відбудеться. Водночас вони представили список фільмів, які мали потрапити в програми огляду. Їх показали на осінніх кінофестивалях у Торонто, Сан-Себастьяні, Ангулемі, Венеції, Нью-Йорку, Довілі, Пусані та Ліоні.