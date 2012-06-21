У Франції продовжується імплементація заходів із пом’якшення карантину в умовах покращення епідеміологічних показників.

Про це йдеться в оновленій урядовій стратегії поступового виходу з режиму карантину та повернення до нормального життя нації, передає Укрінформ.

Згідно з рішенням уряду та за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, з 20 червня у країні скасовано комендантську годину, яка тривала з 23.00 до 06.00. Раніше це обмеження планувалося скасувати з 30 червня.

Із 17 червня у країні також скасували обов'язкове носіння масок на вулицях, за деякими виключеннями.

Ухвалюючи рішення про послаблення карантину, уряд країни виходив із покращення епідеміологічної ситуації щодо поширення коронавірусу. Йдеться про щодобове виявлення менше 5 тисяч нових випадків COVID-19, зниження кількості госпіталізацій із коронавірусною хворобою, включаючи значне послаблення навантажень на реанімаційні відділення.