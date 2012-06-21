На південному сході Франції під час розкопок давньоримського міста Буте археологи виявили некрополь V-VII століть. З’ясувалося, що кладовище належало племені німецьких варварів - бургундів, які брали активну участь у Великому переселенні народів.

Як повідомляє Тhe history blog, вченими досліджено 227 могил, це лише частина від загальної кількості поховань на цьому місці. Поховання свідчать про різний соціальний статус. У деяких могилах чоловіки і жінки поховані в гробах, видовбаних зі стовбурів дерев, а інші мають плити з каменю-пісковику. У 30 могилах виявилася навіть меблі і залишки дорогого одягу.

«Більшість предметів – це прикраси або догляд. Археологи знайшли дюжину прикрашених кістяних гребенів, скляні намистини, пряжки для ременів і взуття, набір туалетного приладдя з трьох частин, срібну позолочену фібулу у формі хижого птаха з гранатовим оком і набір фібул у формі коней, які скачуть. Знайдено також наконечник стріли і кинджал з уламком дерев'яних піхов», – йдеться в повідомленні.

Радіовуглецеве датування і аналіз артефактів датують некрополь між другою половиною V століття і другою половиною VII століття. Знахідки вказують, що після заснування Першого Бургундського королівства в місті Буте тут проживало стабільне населення з племені Бургундії.

ДОВІДКА «УК»

Римське поселення Буте було засновані в 27 році до нашої ери біля головного міста племені аллоброгів. За часів Римської імперії місто розташовувалося на перетині трьох головних римських доріг і на Alpis Graia, маршруті, що веде до альпійського перевалу Пті-Сен-Бернар. В середині III століття Буте зруйновали німецькі варвари, а в V столітті його захопили бургунди.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»