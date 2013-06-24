Розвиток інституту старост є важливим з точки зору наближення послуг до людей, а також присутності влади у всіх населених пунктах України. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на заступника Міністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоду.

«У процесі укрупнення громад мешканці невеликих населених пунктів турбувалися про те, що їх інтереси не будуть враховуватися при вирішенні локальних питань. Завдання старости — не лише бути представником жителів свого округу та розвивати його, а й допомагати людям та місцевій владі створити відчуття єдності в громаді. Крім цього, значна кількість послуг стає ближчою до громадян, а у населених пунктах забезпечено зв’язок із центральною владою. Це — управлінський механізм і його необхідно продовжувати удосконалювати, як на законодавчому рівні, так і безпосередньо в громадах. За останніми даними, станом на січень 2022 року громади продовжують оптимізовувати параметри старостинських округів і в них затверджено 7606 старост», — наголосив В’ячеслав Негода.

Зазначимо, що проведення зустрічі з представниками Всеукраїнського об’єднання старост щодо обговорення питань діяльності старост та функціонування старостинських округів було ініційовано громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання старост». До участі долучилися очільники старостинських округів, представники Міністерства розвитку громад та територій, а також експерти з юридичних питань Офісу підтримки реформи децентралізації.

Учасники наради обговорили перспективи затвердження типового Положення про старосту, здійснення ними військового обліку, можливість співпраці старост з поліцейськими офіцерами громад, надання нотаріальних послуг тощо.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначав, що обов’язок старости — опікуватися потребами кожного мешканця громади.