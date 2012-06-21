Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Навчально-науковий інститут якості освіти Харківського національного медуніверситету відкриє Центр дистанційної освіти. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію вишу.
Завдяки запровадженню нового формату навчання, який передбачає змішану форму, в університеті планують підвищити якість освіти як вітчизняних, так і іноземних студентів.
На практиці це втілюватиметься шляхом об’єднання традиційного аудиторного і нового – дистанційного навчання, що нині поширено в багатьох країнах далекого зарубіжжя.
У роботі над створенням центру візьмуть участь викладачі кафедр. Зокрема вони працюватимуть над розробкою дистанційних курсів навчання за напрямками діяльності кафедр та структурних підрозділів.