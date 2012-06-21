Для участі в сьомому сезоні соціального спортивного проекту, завдяки якому на безплатній основі можна зайнятися спортом і зміцнити здоров’я, зареєструвалося близько 500 осіб. Вони худнутимуть, а також домагатимуться перемоги у кросфіті, танцях, скелелазінні та бойових мистецтвах.
Відбулася перша зустріч учасників, де вони ознайомилися із графіком тренувань, отримали додаткову інформацію про формат проекту і заходи, які проходитимуть у його межах. У категорії «схуднення» добровольців готуватимуть три фітнес-клуби. Тут діє обмеження у вазі: для жінок — понад 95 кілограмів, чоловіків — понад 100. Традиційно, крім учасників проекту, позмагаються спортивні центри.
Учасники кросфіту займатимуться в шести кросфіт-клубах міста, де засвоять нові види силових навантажень. Їхнє основне завдання — навчитися виконувати комплекс вправ за максимально короткий час.
Новачки альпінізму зможуть побороти страх висоти і досягти вершини. Ті, хто зареєструвався у змаганнях з бойових мистецтв, освоять прийоми дзюдо, змішані бойові єдиноборства ММА і таеквондо ITF, а танцівники — ірландські танці й танці на пілоні.
Фінали проекту пройдуть із кінця травня по початок червня