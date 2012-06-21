Минулого тижня поліція Туреччини здійснила операцію в місті Каяпінар, яке стало місцем для контрабандистів і викрадачів історичних цінностей, повідомляє FoxNews.
У зловмисників вилучили Біблію віком 1200 років: крихкий артефакт передали археологам для реставрації та вивчення.
Як повідомляє FoxNews, Біблія складається з 34 сторінок і містить хрест і зірку Давида всередині книги. Вилучений артефакт є цінним предметом, його виготовлено з пергаменту, де проглядаються позолочені літери, а на сторінках з'являються релігійні символи і мотиви.
Поліція виявила стародавню Біблію під час операції по боротьбі з контрабандою. Правоохоронці повідомляють, що під час операції затримали трьох підозрюваних при спробі продати артефакт у взуттєвому магазині.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»