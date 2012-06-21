У Кам’янці на Черкащині у мікрорайоні Геологічному висаджують алею сакур – 286 дерев п’ятирічного віку. Алея буде однією з найдовших — 780 метрів. Для реалізації проекту «Алея дружби мерів України» заплановано витратити майже 8 мільйонів гривень. На придбання, доставку та висаджування саджанців — 880 тисяч гривень. Презентацію запланували на 3 травня.

У цей час до Кам’янки з’їдуться всі міські голови України. Серед запрошених очікують і послів двох дружніх країн — Японії (як країни — популяризатора сакурових дерев) і Норвегії.

Для нових зелених мешканців міста підготували необхідну територію — вирізали та викорчували старі й хворі дерева і викопали посадкові ями за всіма рекомендаціями столичних дендрологів. До речі, протягом першого року екзотичні сакури перебуватимуть саме під їхнім пильним наглядом.

Як розповів Кам’ян­ський міський голова Володимир Тірон, алею буде облаштовано парковим освітленням, лавочками для відпочинку, вказівниками і різними декоративно-ландшафтними елементами. Вулиця Шевченка набуде сучасного вигляду, і її не соромно буде показати туристам. У комплексі з іншою туристською принадою — Тясминським кар’єром алея стане однією з фішок міста.

У Кам’янці втілюють ще один проект: планують збудувати сонячну електростанцію потужністю 25 МВт за участі норвезької компанії. За проектними даними, електростанція забезпечить місто 30 робочими місцями і поповнить місцевий бюджет на мільйон гривень завдяки лише податкам. Ще мільйон місто одержить від орендаря земельної ділянки. Після громадських слухань з цього питання компанія вже почала впорядковувати територію, де розмістить потужності. На колишньому смітнику норвежці викорчували чагарники й компенсували місту близько 880 тисяч гривень за завдану довкіллю шкоду. Ці кошти й дадуть змогу облаштувати алею сакур.  