У Кам’янці на Черкащині у мікрорайоні Геологічному висаджують алею сакур – 286 дерев п’ятирічного віку. Алея буде однією з найдовших —
У цей час до Кам’янки з’їдуться всі міські голови України. Серед запрошених очікують і послів двох дружніх країн — Японії (як країни — популяризатора сакурових дерев) і Норвегії.
Для нових зелених мешканців міста підготували необхідну територію — вирізали та викорчували старі й хворі дерева і викопали посадкові ями за всіма рекомендаціями столичних дендрологів. До речі, протягом першого року екзотичні сакури перебуватимуть саме під їхнім пильним наглядом.
Як розповів Кам’янський міський голова Володимир Тірон, алею буде облаштовано парковим освітленням, лавочками для відпочинку, вказівниками і різними декоративно-ландшафтними елементами. Вулиця Шевченка набуде сучасного вигляду, і її не соромно буде показати туристам. У комплексі з іншою туристською принадою — Тясминським кар’єром алея стане однією з фішок міста.
У Кам’янці втілюють ще один проект: планують збудувати сонячну електростанцію потужністю 25 МВт за участі норвезької компанії. За проектними даними, електростанція забезпечить місто 30 робочими місцями і поповнить місцевий бюджет на мільйон гривень завдяки лише податкам. Ще мільйон місто одержить від орендаря земельної ділянки. Після громадських слухань з цього питання компанія вже почала впорядковувати територію, де розмістить потужності. На колишньому смітнику норвежці викорчували чагарники й компенсували місту близько 880 тисяч гривень за завдану довкіллю шкоду. Ці кошти й дадуть змогу облаштувати алею сакур.