Перша міжзоряна комета 2I/Borisov, яку в серпні цього року відкрив кримський астроном Геннадій Борисов, в кінці грудня наблизиться до Землі на максимально близьку відстань.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Комета розміром близько 1,6 км рухається по орбіті навколо Сонця зі швидкістю майже 30 кілометрів за секунду. Це другий в історії спостережень космічний об'єкт, який прилетів у Сонячну систему з інших зоряних систем. Першим був міжзоряний астероїд 1I/Оумуамуа, який зафіксували в 2017 році.
8 грудня вона пройде на максимально близькій відстані від Сонця, а в кінці місяця об'єкт максимально наблизиться до Землі. Він пролетить біля Землі на відстані майже 300 мільйонів кілометрів. Це приблизно вдвічі більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Комету можна буде побачити навіть в аматорський телескоп.
Знімки 2I/Borisov, які отримали астрономи, дозволили обчислити приблизну довжину хвоста комети – вона склала близько 160 тисяч кілометрів, тобто в 12 разів більше діаметру Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»