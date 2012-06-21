Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Антропологи, які вивчили скам'янілість, відому як харбінський череп, що зберігається в Музеї наук про Землю Хебейського університету в Китаї, вважають, що вони відкрили новий вид стародавньої людини, який ближче до Homo sapiens, ніж до неандертальців. Результати дослідження опубліковані у трьох статтях в журналі The Innovation.

Череп, знайдений в 1930-х роках в районі міста Харбін китайській провінції Хейлунцзян, – найбільший з будь-коли виявлених черепів архаїчних людей. На думку вчених, він міг вмістити мозок, який можна порівняти за розміром з мозком сучасної людини. Але інші його риси – майже квадратні очниці, товсті надбрівні дуги, широкий рот і великі зуби – відрізняються як від Homo sapiens, так і від неандертальців.

«Скам'янілість з Харбіна – один з найбільш повних черепів древньої людини в світі, він зберіг багато морфологічних деталей, які мають вирішальне значення для розуміння еволюції роду Homo і походження Homo sapiens – каже автор однієї зі статей Цян Цзі (Qiang Ji), професор палеонтології Хебейського університету. – Харбінський череп, хоча він демонструє типові архаїчні риси, є мозаїчною комбінацією примітивних і похідних рис, що відрізняється від усіх інших раніше відомих видів Homo».

Вчені назвали новий вид Homo longi від китайського long – дракон. За допомогою серії геохімічних аналізів, автори визначили вік скам'янілості – близько 146 000 років. Також за складом кісток і оточуючих відкладень вчені встановили, що череп належить чоловікові приблизно 50 років, який проживав в складі невеликого співтовариства в лісовій заплаві.

«Подібно до Homo sapiens, вони полювали на ссавців і птахів, збирали фрукти і овочі і, можливо, ловили рибу», –- відзначає ще один автор дослідження Сіцзюнь Ні (Xijun Ni), професор приматології і палеоантропології Китайської академії наук і Хебейського університету.

Беручи до уваги великий розмір черепа і те, що його знайшли в північній провінції Китаю, автори припускають, що Homo longi, швидше за все, був адаптований до суворих кліматичних умов, цілком міг розселитися по всій Азії і, можливо, навіть перетнутися з найбільш ранніми представниками Homo sapiens.

«Харбінський череп дає нам більше доказів різноманітності Homo і еволюційних взаємин між видами і популяціями древніх людей», – говорить професор Ні.

Автори відзначають, що за своїми морфологічними характеристиками «людина-дракон» знаходиться ближче до Homo sapiens, ніж неандертальці.

«Широко поширена думка, що неандерталець належить до вимерлої лінії найближчих родичів нашого власного виду. Однак наше відкриття передбачає, що нова лінія, яку ми ідентифікували, насправді – сестринська група Homo sapiens», – зазначає Ні.

Виходячи з цього, можливо, вважає вчений, сучасні люди відійшли від неандертальців істотно раніше, ніж вважали досі.

«Час розбіжності між Homo sapiens і неандертальцями в еволюційної історії може бути більш глибоким, ніж прийнято вважати - можливо, це сталося понад мільйон років тому», – підсумовує професор.