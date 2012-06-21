Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Найдавнішу в світі локшину, вік якої понад 4000 років, було виготовлено в Китаї. Хоуюань Лу з Китайської академії наук в Пекіні і його колеги виявили стародавню локшину, що збереглася в перевернутій запечатаній мисці на археологічних розкопках біля Жовтої ріки на північному заході Китаю.

«Наше відкриття вказує на те, що локшина вперше була виготовлена в Китаї майже 4000 років тому», - сказав Лу.

До цього відкриття, про яке повідомляється в науковому журналі Nature, найдавніша письмова згадка про локшину міститься в книзі, написаній за часів династії Східна Хань в Китаї приблизно між 25 і 220 роками н.е.

Але були й інші припущення, що локшина була вперше виготовлена на Близькому Сході і завезена до Італії арабами в середні віки.

«Це найдревніший речовий доказ існування локшини», – говорить Лу.

Знайдена жовта локшина дуже тонка, ніжна і має довжину 50 см. Вчені вважають, що сильний землетрус і катастрофічна повінь, ймовірно, зруйнували стародавнє поселення, де вона була виявлена.

На відміну від сучасної китайської локшини або італійських макаронів, які виготовляються в основному з пшениці, до складу 4 000-річного страви входило просо, яке є корінною рослиною Китаю.

Пшениця була завезена з центральної і західної Азії в північно-західний Китай тільки 5000 років тому.

«Археологічні дані свідчать про те, що, хоча пшениця з'явилася в північно-західному Китаї 4500-5000 років назад, її стали вирощувати лише значно пізніше», – сказав Лу.

Доісторичні фермери вміли колоти і перемелювати тверді зерна проса і змішувати їх для приготування локшини.

За словами дослідників, тісто, ймовірно, неодноразово розтягували руками, щоб сформувати довгі нитки, і варили в киплячій воді для приготування локшини.

"Це дослідження вперше встановило, що найраніше виробництво локшини відбувалося в Китаї", – сказав Лу.