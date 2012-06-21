У Китаї палеонтологи виявили найбільшого сухопутного ссавця. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology.

Китайські і американські фахівці знайшли рештки носорога масою, як в шість слонів в провінції Ганьсу ще в 2015 році. За підсумками досліджень і аналізу скам'янілості фахівці прийшли до висновку, що кістки належали гігантському нащадку носорогів, що жив на Землі 26 мільйонів років тому. Вчені відзначили, що зазвичай скам'янілості розбиті на частини, але в цей раз череп попався без пошкоджень.

Представник виду Paraceratherium linxiaense важив майже 24 тонни, ріст тварини – сім метрів, а довжина тіла досягала практично восьми метрів. Відмінними рисами цього виду були тонкий і дуже крихкий череп, короткий ніс, м'язиста і довга шия, більш глибока носова порожнина. За словами фахівців, зовні цей носоріг нагадував гігантського тапира, порослого шерстю. Харчувалася тварина м'якими рослинами, чагарниками і листям.

Вчені також з'ясували, що цей вид пов'язаний з гігантськими носорогами, які мешкали в Пакистані. Це дозволило припустити, що ссавець пройшло через Тибетський регіон, звідки, можливо, дісталося до індійсько-пакистанського субконтиненту, де вже знаходили інші екземпляри гігантських носорогів.

Фахівці переконані, що знахідка допоможе встановити, як формувалося Тибетське плато – найбільше за площею і найвище нагір'я світу.

Гігантський носоріг є одним із знакових тварин льодовикового періоду. Тварини цього виду вимерли в результаті кліматичних змін і хвороб. Походження цих носорогів досі не встановлено.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»