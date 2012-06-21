Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Caviar, відома своїми айфонами в золотих корпусах, вийшла на китайський ринок, представивши в Піднебесній весь спектр своєї продукції – від золотої PlayStation 5 до, Huawei Mate 40 Pro. Найдорожча версія флагмана Huawei у виконанні Caviar оцінена в 71 тисячу доларів.

Фактично, Caviar запропонувала в Китаї найбільш дорогі версії смартфонів Huawei – з обробкою з дорогоцінних металів і каменів. Смартфон Huawei Mate 40 Pro, який модифікували умільці Caviar, буде продаватися у вигляді трьох версій. Дві з них коштують майже однаково: шість – шість з половиною тисяч американських доларів.

Найцікавіша – третя, найрозкішніша версія, яку назвали «дорогоцінною гармонією». Це ексклюзивний виріб, випущено дуже обмежений тираж (всього вісім примірників, два з яких вже зарезервовані).

Як і інші смартфони від Caviar, розкішний Huawei Mate 40 Pro не відрізняється від звичайного в технічному плані. Всі відмінності полягають в обробці корпусу з дорогоцінних матеріалів –тут застосовані 18-каратне золото і нефрит. Китайські смартфони Caviar будуть продаватися під брендом Kaiweia. Чи буде бізнес Caviar успішним в Піднебесній – покаже час, але вже і зараз можна припустити, що техніка з дорогоцінною обробкою зацікавить китайських багатіїв.