З січня по кінець квітня 2021 рік бюджет Києва недоотримав 2,5 млрд гривень. Такі дані оприлюднила пресслужба КМДА, посилаючись на слова столичного мера Віталія Кличка. Всьому виною карантинні обмеження та локдауни. Тим часом за 2020 рік у бюджет не надійшло близько 5 млрд гривень, і це теж було пов’язано з пандемією та обмеженнями, які вводилися починаючи з березня минулого року.

Тим часом є і позитивний момент: за словами мера, жорсткі обмеження дали очікуваний результат — кількість нових заражень вірусом COVID-19 знижується. Однак мер закликав жителів столиці та гостей Києва не нехтувати правилами — носити маски, дотримуватися соціальної дистанції тощо. Попереду травневі свята і Великдень, в ці дні важливо пам’ятати про те, що вірус поширюється дуже швидко, а наслідки будуть тяжкими.

Раніше повідомлялося, що Київ збільшив витрати на 10 млрд гривень.

Також ми писали й про те, що столицю обіцяють позбавити від маршруток через кілька років.