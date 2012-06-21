12-те місце в переліку країн — експортерів зброї у світі посіла Україна у 2014—2018 роках. Навіть попри те, що порівняно з 2009—2013 роками зменшено експорт озброєнь на 47%. Імпорт озброєнь у 2014—2018 роках був на досить низькому рівні. Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє Укрінформ.
У 2009—2013 роках Україна була найбільшим постачальником зброї на південь від Сахари. Серед основних клієнтів України разом з Таїландом і Китаєм експерти внесли Росію. Однак із поправкою, що після 2014 року через анексію Криму торговельним відносинам РФ з Україною та іншими європейськими країнами було покладено край або їх скорочено до мінімуму.
Лідерами серед експортерів залишаються США, РФ, Франція та Німеччина, які мають відповідно 36; 21; 6,8 і 6,4% світового ринку озброєнь. А серед імпортерів переважають близькосхідні держави.