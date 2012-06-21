У Конго тисячі людей серед ночі залишили свої будинки, побоюючись виверження вулкана на горі Нійрагонго. З міста Гома, що неподалік підніжжя вулкана і в якому проживає близько двох мільйонів людей, було розпочато масову евакуацію. Проте, на щастя, місто майже не постраждало і його жителі вже почали повертатися до своїх домівок. Офіційних повідомлень про кількість жертв і руйнування поки що немає.

Останнє виверження вулкана, який розташований за десять кілометрів від Гоми, сталося у 2002 році. Тоді загинуло 250 людей, а понад 120 тисяч осіб залишилися без даху над головою.

Як повідомив кореспондент ВВС, у столиці Конго, Кіншасі, під час нинішнього виверження лава з вулкана рухалася переважно в напрямку лісу, а не в бік міста. Проте вона спричинила пожежі у кількох будинках. Новина про виверження вулкана спричинила паніку та страх у людей, які у розпачі тікали навсібіч. Вони скаржилися на брак інформації від влади. Жителі міста почали самостійно шукати порятунку ще до того, як уряд зробив офіційне оголошення про евакуацію, що відбулося через кілька годин після початку виверження. Переважно тікали до сусідньої Руанди. За повідомленнями тамтешньої влади, кордон перетнуло три тисячі жителів Гоми, їх розмістили у приміщеннях шкіл і молитовних домів. Люди розповідали про пережитий жах після побаченого: червоне небо, запах сірки, велетенське полум’я, яке виривалося з жерла вулкана. Вони боялися повторення катастрофи 2002 року, внаслідок якої загинули люди, і багато хто втратив свої домівки і майно.

Гора Нійрагонго — один із найактивніших вулканів у світі. Проте обсерваторія у Гомі, яка має стежити за його активністю, не вела спостереження належним чином, бо Світовий банк скоротив фінансування обсерваторії після повідомлень про зловживання цими коштами. У звіті за 10 травня обсерваторія лише попередила, що сейсмічна активність у Нійрагонго зросла. Торік директор обсерваторії Катчо Каруме повідомив BBC, що озеро з лави вулкана швидко заповнюється, а це збільшує шанси на виверження найближчими роками. Найсмертельніше виверження вулкана сталося у 1977 році, коли загинуло понад 600 людей.