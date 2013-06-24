Унаслідок зіткнень у місті Звечани на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці Північноатлантичного альянсу зі складу місії KFOR та серби, які протестували під адміністративною будівлею через невизнання місцевих виборів. Косівський спецназ відкрив по сербах вогонь з автоматів калашникова, повідомляє Associated Press. «Кілька військових італійського та угорського контингенту KFOR постраждали від неспровокованих нападів і зазнали травм із переломами та опіками внаслідок вибуху запалювальних пристроїв», — йдеться у повідомленні KFOR.

За даними сербського державного телебачення, постраждали понад 50 сербів. Із них один перебуває у критичному стані, ще двоє — у важкому. Серед постраждалих колишній голова Звечан Драгіша Мілович, у якого поранення грудної клітки.

Зіткнення між місцевою поліцією та протестувальниками на півночі Косова почалися кілька днів тому через те, що учасники акцій виступили проти приходу до влади мерів, які представляють етнічних албанців у районах проживання сербського населення. Серби, які становлять більшість населення північного регіону Косова, не визнають незалежності краю і все ще вважають Белград своєю столицею. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом. Місцеві вибори пройшли в Косові у квітні, проте представники сербської меншини відмовилися брати в них участь, тому на виборах перемогли кандидати-албанці.

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що Альянс рішуче засуджує неспровоковані напади на контингент KFOR. Вона закликала негайно припинити насильство і звернулася до сторін із проханням «утримуватися від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вести діалог».

Тим часом президент Сербії Александар Вучич у зверненні поклав відповідальність за ескалацію на косовського прем’єра Альбіна Курті, який нібито прагне «привести до кровопролиття цілий регіон і спровокувати великий конфлікт між сербами й НАТО. І саме він винен у всьому, що відбувається, але він умиває руки й каже, що це його взагалі не стосується».

Вучич розкритикував миротворців НАТО, які, за його словами, «не захистили сербів і не запобігли насиллю» щодо сербських протестувальників. Насилля ж, стверджує президент Сербії, почали косовські поліцейські, один з яких нібито відкрив вогонь з автомата і поранив людину. Звертаючись до сербських протестувальників у Косові, президент закликав їх діяти мирно і не вступати в конфлікти з миротворцями НАТО.

Торік у середині грудня Косово офіційно подало заявку на вступ до Євросоюзу. Сербія зробила це ще 2009 року. Проте у Брюсселі Белграду і Приштині не раз пояснювали, що перспективи їхньої євроінтеграції безпосередньо залежать від успіхів у врегулюванні конфлікту.