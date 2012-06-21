Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового проекту зі створення в кожній області України лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам. Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві.

За словами Глави держави, це буде одним з кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури в країні.

«Лікарні, однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. Робота в сучасних закладах, за сучасними методиками, на сучасному обладнанні. Де ніщо не заважає зосередитись на головному: лікувати людей і рятувати життя. Власне, робити те, заради чого молодь пішла в цю професію, а люди з багаторічним досвідом у ній залишаються. Лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як-от старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання чи комунікації», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що цей проект стартує вже цьогоріч і почнеться з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати рівню провідних європейських клінік.

«Важливо: мова не лише про столицю та міста-мільйонники. Проект буде реалізовано в кожній області України, а нові заклади стануть прикладом якості й основою майстер-планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій країні», – наголосив він.

Крім того, як зауважив Президент, триває реалізація програми «Велике будівництво», в межах якої вже зроблено 33 лікарні і 260 сільських амбулаторій.

«У планах до кінця року – ще 30 медичних закладів, 340 сільських амбулаторій і 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні», – розповів Володимир Зеленський.