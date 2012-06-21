Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Свідки кажуть, що частина тролейбусів після знеструмлення об'єктів підприємства навіть залишилася на лініях, не в змозі повернутися до депо.
«Ситуація, що склалася виникла внаслідок боргу, що утворився за енергоносії, зокрема за борги попередніх періодів», – заявив директор комунального підприємства Лисичанської міської ради «Електроавтотранс» Артур Хмелевський.
За його словами, «заборгованість погашалась стабільно, в терміни, встановлені графіком погашення боргів». Луганські енергетики вважають інакше. За їхніми даними борги перевищують суму у 1 мільйон 623 тисячі гривень, а «за липень комунальники взагалі не перерахували жодної копійки оплати».
Наразі адміністрація КП ЛМР «Електроавтотранс» вживає заходів для знаходження додаткових джерел фінансування, щоб погасити сформовану заборгованість.