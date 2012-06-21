Режисер Володимир Московченко у виставі «Жайворонок» за твором Жана Ануя провів паралелі між звитяжним подвигом захисниць Луганщини і Жанною д’Арк, яка підняла народ на переможну боротьбу з окупантом. «Ми присвятили виставу всім дівчатам, які захищають нашу землю від ворога. Вона не залишає байдужим глядача, змушує замислитися й відчувати», — вважає директор Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Сергій Дорофеєв.
Театр, який було переміщено з тимчасово окупованої території, звернувся до середньовічної історії Франції, в якій були і духовні злети, і підступність, і любов до батьківщини, і ганебна зрада. Юна селянка, ставши на чолі французької армії, за рік змінила хід Столітньої війни між Англією і Францією.
Одягаючи виконавців в історичні костюми, театр говорить про сьогодення, залишаючи глядачеві самому дати відповідь на запитання: хто справжній герой? Той, хто у владі, чи проста людина, сповнена віри?
для «Урядового кур’єра»