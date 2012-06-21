Сучасні бізнес-тенденції у сфері енергоефективності, питання ефективної взаємодії бізнесу та влади в управлінні житловою нерухомістю, лобіювання інтересів голів об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та асоціацій у розробці й підготовці законодавчих проектів – такі та інші актуальні завдання обговорюють упродовж двох днів учасники IХ Всеукраїнського форуму ОСББ. Місцем його проведення став Львів, а організаторами – міська рада та комунальна установа «Інститут міста».
Форум назвали головною подією року у сфері житлово-комунального господарства України. Активними учасниками заходу, як повідомили в прес-службі міськради, стали 250 голів об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та асоціацій з усієї країни. У панельних дискусіях беруть участь представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міжнародних організацій та громадського сектора.