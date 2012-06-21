Величезний «океан», прихований у мантії Землі, може викликати землетруси глибоко під поверхнею планети. До такого висновку прийшли дослідники з Інституту науки Карнегі та Університету Альберти в Канаді. На їхню думку, вся справа у великому резерві рідини, яка знаходиться в підземних породах. Дослідження було опубліковане в журналі AGU Advances.

Кора Землі складається з тектонічних плит, які постійно рухаються, найбільш активно – під океаном. При цьому океанічна кора разом з водомісткими мінералами йде в мантію Землі. Частина води з мінералів надходить назад під впливом високих температур, беручи участь у виверженнях вулканів. Вода, що залишилася в складі більш високотемпературних мінералів продовжує шлях в глибоку мантію і накопичується на глибині 410-660 км в структурі мінералів вадслеїта і рінгвудіта, модифікацій силікату заліза і магнію. Ці мінерали здатні утримувати значні кількості води і хлору. І за мільярди років їх кількість в земній мантії досягло такої маси, що вода, що міститься в них, перевищує обсяги Світового океану.

Як з'ясували вчені, резервуар з водою ховається на глибині понад 600 км. За своїм обсягом він в тричі перевищує обсяг океану на поверхні Землі, проте назвати його справжнім морем не можна. Вся ця вода укладена в мінералах, відомих як рінгвудіти. Це яскраво-сині породи, що утворилися під впливом високих температур і тиску в мантії планети. Вода, яку вони містять, просочується назовні і відіграє певну роль у виникненні землетрусів на глибині від 50 до 200 км. З'ясувалося, що рідина, яка вивільняється з рінгвудітів, послаблює породу навколо розлому, дозволяючи кам'яним плитам ковзати.

Вода здатна впливати на електропровідність мантії Землі і її рухливість. Учені поки не можуть точно сказати, чому її так багато в надрах Землі і як вона туди потрапила. Раніше геофізики вважали, що вода всередину планети проникає з Світового океану в результаті субдукції – занурення однієї плити літосфери під іншу. Аномально високу концентрацію води в досліджених мінералах таким механізмом не пояснити. Найімовірніше, підземна вода утворилася при формуванні планети. Прояснити ситуацію вчені спробують, проаналізувавши колекцію коматіїтів, зібраних в африканській провінції Барбертон. Вік цих затверділих древніх лав оцінюється в 3,3 мільярда років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»