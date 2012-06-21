На території державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт», де триває будівництво сучасного зернового термінала, наштовхнулися на несподівану знахідку. Робітники, які готували котлован, виявили під землею невідому бетонну споруду. Тепер різноманітних версій і припущень у приморському місті хоч відбавляй: від підземної піраміди до підводного сховища водолазів. А тим часом тутешні краєзнавці та історики дотримуються думки, що йдеться про один із перших причалів морського порту, збудований у ХІХ столітті. Це припущення підтвердив і заступник головного інженера з інженерного забезпечення приміщень та портових споруд ДП «ММТП» В’ячеслав Хвостович. За його словами, відповідно до старих карт, приблизно у цьому місці колись стояли конструкції старого берегового укріплення. Адже ці перші гідротехнічні споруди в маріупольському порту зводили наприкінці 1880-х років, а згодом вони опинилися позаду нинішнього третього причалу.
А що саме тривалий час було під землею, стане відомо аж після того, як робітники повністю відкачають воду з котловану із поки що загадковою знахідкою.